MAnca sempre meno alla prima puntata di Temptation Island 2019. Man mano che ci si avvicina al grande giorno, che sarà lunedì 24 giugno, il pubblico sta avendo la possibilità di scoprire chi saranno i single scelti per entrare nel villaggi e mettere alla prova le sei coppie che parteciperanno al programma. Alcuni di questi sono già noti al grande pubblico, come Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglià, altri invece sono sconosciuti ai fan del programma, ma ancora per poco: conosciamo insieme Sabina Bakanaci.

Chi è Sabina Bakanaci: da miss a tentatrice di Temptation Island

Sabina Bakanaci è una delle tentatrici di Temptation Island, che partirà il prossimo 24 giugno. La ragazza è originaria di Urbania e ha 24 anni. Alta, mora e bellissima, Sabina non è conosciuta al grande pubblico perchè non ha mai partecipato a programmi televisivi, ma ci è andata molto vicino. Nel 2015 ha infatti partecipato alle prime selezioni a livello provinciale e regionale di Miss Italia a Corinaldo. In quell’occasione il suo cammino verso il concorso di bellezza più importante d’Italia si è fermato, ma Sabina, allora diciannovenne, si è aggiudicata la fascia di Miss Miluna, ricevendo comunque un risultato positivo.

Oggi Sabina lavora come modella e fotomodella per diversi brand, e il suo profilo Instagram, che conta oltre 16 mila followers, è molto seguito in particolare da esponenti del mondo maschile, che la apprezzano per la sua bellezza e sensualità. Tante le foto di lavoro pubblicate da Sabina, tra passerelle e shooting fotografici, ma altrettanti sono i selfie e le foto di vita quotidiana della ragazza, che ama mostrare il suo fisico scolpito e le sue forme da capogiro. Chissà se la sua bellezza riuscirà a far capitolare uno dei fidanzati all’interno del villaggio: non ci resta che attendere lunedì per scoprirlo insieme.

