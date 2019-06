Continua lo scontro tra Francesca De André e Taylor Mega. Questa volta è stata la concorrente del Grande Fratello a prendere di mira l’influencer. In che occasione?

Francesca De André è stata una delle più controverse concorrenti di questa edizione del Grande Fratello 2019. Amata da molti e disprezzata da tanti altri per lo stesso motivo: il suo carattere turbolento. Infatti, all’interno della casa, si è lasciata andare in scenate di gelosia verso un altro concorrente Gennaro Lillio e in liti con gli altri concorrenti della casa, ad esempio sempre per gelosia con Guendalina per il loro comune ex Daniele Interrante. anche con gli opinionisti in studio, come Cristiano Malgioglio, il rapporto non è stato idilliaco: lui l’ha sempre criticata per la sua aggressività e il diverbio è continuato per un fraintendimento della ragazza su una frase sul suo famoso nonno Francesco De Andrè.

De André Taylor Mega: l’imitazione sgradita

Tanti altri hanno invece saputo apprezzare la De Andrè come lo stesso Gennaro Lillo, con il quale uscita dalla casa reduce dal tradimento del fidanzato Giorgio, ha iniziato una relazione. Proprio con Gennaro sono stati invitati ieri a giocare a Obbligo o verità, uno speciale su Mediaset Play. In questa occasione la De Andrè si è lasciato andare contro un’altra persona con la quale aveva litigato proprio per via del Grande Fratello, l’influencer Taylor Mega. L’influencer era stata invitata a trascorrere una settimana all’interno della casa e qui Francesca aveva dimostrato nuovamente la sua gelosia, accusando la ragazza di avere atteggiamenti troppo seducenti. Ieri la De André in una imitazione della Mega la ha accusata nuovamente di essere una ragazza leggera con gli uomini ma anche di essere di pensare solo ai soldi e alla ricchezza, dicendo che la Mega ama gli yatch e che “si lava con lo champagne”. Un’imitazione certo fatta per ridere ma siamo sicuri che Taylor Mega, che già in passato non ha apprezzato le accusei della De Andrè, anche questa volta non l’avrà presa bene.

T.F.