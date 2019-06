Grande Fratello, Francesca e Gennaro si raccontano: spuntano rivelazioni ‘hot’ sulla loro prima notte insieme fuori dalla casa. Scopriamo cosa hanno raccontato.

L’amore tra Francesca De André e Gennaro Lillio procede a gonfie vele. La coppia più discussa del Grande Fratello 16 è stata protagonista di un gioco organizzato dal programma, il famoso Obbligo o Verità. Durante il gioco, Gennaro e la De André si dimostrano felici ed affiatati. E tra un’imitazione di Taylor Mega e una frecciatina a Mila Suarez, ecco che il bel napoletano si lascia andare ad alcune rivelazioni ‘intime’. Scopriamo insieme cosa ha raccontato.

Potrebbe interessarti anche:

Grande Fratello, rivelazioni hot su Gennaro e Francesca: ‘Abbiamo fatto l’amore in hotel’

‘La prima cosa che hai fatto appena uscito dal GF?’. È questa la domanda che ha spinto Gennaro a rivelare un dettaglio ‘hot’ sulla sua storia con Francesca. E nonostante quest’ultima abbia risposto prontamente ‘Non si può dire”, il bel napoletano non ha avuto peli sulla lingua. ‘Ho fatto l’amore con Francesca in un hotel’, l’ha detto così Gennaro, senza giri di parole. La De Andrè, visibilmente imbarazzata, ripete che non è vero ciò che dice il suo fidanzatino, perché lei si trovava ‘a casa mia’, ironizzando sulla frase ripetuta all’infinito nel confronto col suo ex Giorgio. Insomma, la coppia non ha perso tempo dopo la fine del reality. E stando a quanto riportano le ultime immagini, sembrano essere più uniti che mai. Se volete vedere l’intero video del gioco Obbligo o verità di Francesca e Gennaro, basta andare sull’app di Mediaset Play.

Per tutte le ultime news su Gennaro, Francesca e gli altri protagonisti del Grande Fratello 16 clicca qui