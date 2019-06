Grande Fratello 16, Gaetano contro Erica e Gianmarco: ‘Storiella mediatica per ottenere attenzioni’. L’ex concorrente si è scagliato contro i suoi ex coinquilini.

Il Grande Fratello 16 è terminato. Ma le vicende dei protagonisti della Casa continuano, eccome. Nell’occhio del ciclone, oggi, c’è Gateano Arena, che nelle sue storia di Instagram ha deciso di dire la sua e togliersi qualche sassolino dalla scarpa. Quello che viene fuori è un attacco durissimo a due ex concorrenti del reality, Erica Piamonte e Gianmarco Onestini, che sembrano essersi avvicinati molto negli ultimi giorni. Ma per Gaetano non è altro che una mossa mediatica per attirare l’attenzione. Scopriamo cosa ha detto.

Grande Fratello 16, Gaetano contro Erica e Gianmarco: ‘Mossa mediatica aberrante’

Gateano a ruota libera. È quello che abbiamo visto poco fa sul profilo Instagram dell’ex concorrente del Grande Fratello 16. Nel mirino di Gaetano ci sono Erica e Gianmarco, protagonisti, secondo lui, di una storia mediatica fuori dalla Casa. ‘Con me non ha cercato un chiarimento e ora si fa la storiella con uno con cui in casa non ha avuto niente a che fare’. Per Gaetano si tratta di una mossa mediatica per cercare attenzione, che definisce ‘aberrante’. Il video si conclude con una frecciatina molto dura rivolta a una persona che Gaetano non vuole nominare, ma che chiama ‘cogl***e’. ‘Di Gianluca Vacchi ce n’è solo uno, fatti una personalità’. Molti hanno pensato che si tratta proprio di Gianmarco, che ha pubblicato un video dove ballava con Erica, in stile Vacchi. Insomma, parole al veleno quelle di Gaetano. Erica e Gianmarco avranno qualcosa da replicare? Non ci resta che attendere news!

