Giulia De Lellis si mostra in costume su Instagram: impossibile non notare quel tatuaggio ‘hot’ che spunta in un posto davvero particolare, ecco dove.

Continua a cavalcare l’onda del successo Giulia De Lellis. Subito dopo la sua partecipazione a Uomini e Donne, la bella corteggiatrice, nonché scelta, di Andrea Damante è diventata una dei personaggi più amati e seguiti nel nostro paese. Tanto che, attualmente, Giulia è una delle influencer più di successo in Italia. Dal primo esordio in televisione sono passati di anni. Eppure, la bella De Lellis ne ha fatta davvero di strada. In tutto questo tempo è, senz’altro, cambiata, ovviamente sia fisicamente che caratterialmente, ma una cosa è rimasta la medesima: la smisurata bellezza. Lo testimoniano, infatti, i numerosi scatti pubblicati su Instagram. Come quello condiviso pochissime ore fa.

Giulia De Lellis in costume: quel tatuaggio risalta agli occhi

In questi ultimi giorni, Giulia De Lellis è al centro di una bomba di gossip. Si vocifera, infatti, che tra di lei ed Andrea Iannone, ex fidanzato di Belen Rodriguez, ci sia del tenero. Ovviamente, per il momento si parla solo di voci. Infatti, non vi è alcuna smentita o, perlomeno, conferma. Tuttavia, però, la bella romana è sempre al centro dei riflettori anche per la sua bellezza e spontaneità. Come dicevamo infatti, lo testimoniano i numerosi scatti presenti sul suo profilo ufficiale di Instagram. Come quello condiviso qualche ora fa. Attualmente, Giulia è in Sardegna insieme alla sua famiglia. Dopo tantissimi impegni di lavoro è più che giusto che la ragazza si goda qualche momento di relax insieme alla sua famiglia. E così, si immortala in costume, appartenente alla sua linea, allo specchio. Da come si può vedere dalla foto riproposta in alto, si vede chiaramente che dal costume ‘fuoriesce’ un particolare tatuaggio. È quasi impercettibile, purtroppo. Ma, soprattutto, perché è completamente coperto dal ‘pezzo di sotto’ del costume. Cosa sarà mai?

