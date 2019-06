Uomini e Donne, Giulia difende Angela: la frecciatina a Sara Affi Fella non passa inosservata. Scopriamo cosa ne pensa la Cavaglia della vicenda di Angela Nasti.

La rottura tra Angela Nasti e Alessio Campoli ha generato un vero e proprio caos. In molti si sono schierati contro l’ex tronista di Uomini e Donne, accusandola di aver fatto una scelta televisiva, senza alcun interesse per Alessio. C’è chi, addirittura, parla di un terzo incomodo. Ma c’è anche chi ha deciso di spezzare una lancia a favore della bella napoletana. Si tratta di Giulia Cavaglia, la sua ex collega di ‘trono’. La torinese, che nel frattempo prosegue la sua storia con Manuel Galiano, difende Angela, trovando ingiusti alcuni paragoni che le hanno attribuito. Scopriamo cosa ha detto.

Potrebbe interessarti anche:

Uomini e Donne, Giulia difende Angela: ‘Non aveva un fidanzato a casa’

Giulia è dalla parte di Angela. Nonostante, all’inizio, tra le due troniste non scorresse buon sangue, la Cavaglia ha deciso di schierarsi dalla parte di Angela, in un momento in cui gran parte del pubblico le va contro. Per Giulia può capitare che, una volta usciti dalla trasmissione, una coppia non vada d’accordo e scelga di interrompere la conoscenza. Ciò non vuol dire che ci sia per forza un complotto dietro. E a questo proposito, in molti hanno notato che una frase della bella Giulia sia proprio una stoccata all’ex tronista Sara Affi Fella, alla quale la Nasti viene spesso paragonata in questi giorni: ‘Angela non aveva nessun fidanzato a casa ad aspettarla. Non mi sembra che ha mancato di rispetto a qualcuno’. Insomma, per Giulia l’accanimento verso la sua ex collega è davvero esagerato. E voi, che idea vi siete fatti? Siete d’accordo con Giulia?

Per tutte le ultime news sui protagonisti principali di Uomini e Donne CLICCA QUI