Sono passati pochi giorni dalla fine della storia d’amore, eppure sembra che Giulia Provvedi sia stata tradita da Gollini: ecco tutte le dichiarazioni.

Tra le ultime notizie bollenti di queste ore c’è senza dubbio quella della fine della storia tra Giulia Provvedi e Pierluigi Gollini. Tra le coppie più affiatate e rinomate degli scorsi mesi, qualcosa sembra essersi rotto. L’amore è giunto al capolinea e la relazione ha visto la parola fine. Che si tratti di una crisi passeggera o di una separazione definitiva è ancora un dubbio che assale i fan della coppia, ma nelle ultime ore qualcosa sembra aver mosso le acque e acceso delle lampadine sui perché di questo allontanamento. Dopo le dichiarazioni della Provvedi, che non sembra essere intenzionata a dare spiegazioni, il settimanale “Spy”, ha pubblicato sul profilo Instagram un’anteprima di un servizio in arrivo in edicola a breve che riguarderà proprio la coppia di ex.

Giulia Provvedi tradita da Gollini? Ecco cosa è emerso

La fine della storia tra la Provvedi e Gollini, secondo quanto rivelato dal settimanale Spy, è stata condizionata da un presunto tradimento. L’altra in questione sembrerebbe aver pubblicato un post che racconta una verità bollente. Il condizionale è d’obbligo, ma quanto si legge non sembra lasciar alcun dubbio. Stando a quanto sostenuto dal post in questione, il giovane calciatore avrebbe conosciuto un’avvenente pierre, mentre era in Sardegna, con la quale avrebbe, addirittura, passato la notte. Ma non è finita qui. Perché, stando a quanto dichiarato, Spy si sarebbe messo alla disperata ricerca della ragazza i questione. Benedetta, è questo il nome della ragazza, non ha saputo resistere al fascino del ragazzo. Anche se, tra le colpe principali di Gollini, però, c’è l’omissione che, alla fine, gli è costata di più, quella di essere già fidanzato con la Provvedi. E mentre i diretti interessati si astengono dal dare spiegazioni, l’uscita del settimanale alimenterà dubbi e curiosità.

