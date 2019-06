Grande Fratello 16, la vincitrice Martina Nasoni difende Daniele Dal Moro, accusato sui social: ‘È una persona sincera’. Ecco le sue parole, apparse su Instagram.

Tra le coppie nate all’interno del Grande Fratello 16 ci sono anche loro, Martina Nasoni e Daniele Dal Moro. Una storia molto particolare, quella tra la vincitrice del reality e il bel veronese. Se infatti, nella Casa quest’ultimo non sembrava particolarmente interessato a Martina, a telecamere spente le cose sono cambiate. E questo ha fatto storcere il naso ai fan, che non credono molto all’improvviso cambio di rotta di Daniele. Che stia ‘usando’ Martina per i propri vantaggi? La ragazza ‘dal cuore di latta’ ha voluto dire la sua.

Grande Fratello 16, Daniele accusato sui social: Martina lo difende

Martina ha deciso di difendere Daniele dalle numerose accuse che sta ricevendo sul web. Il veronese aveva già detto la sua attraverso le sue Instagram Stories, ma stavolta anche la vincitrice del GF è intervenuta sulla questione. Per molti telespettatori, Daniele sarebbe ‘finto’ nel suo riavvicinamento a Martina. Una semplice mossa mediatica per far parlare di sé. Ma Martina non è d’accordo e qualche ora fa ha deciso di difendere pubblicamente Daniele. Ecco le sue parole:

Martina non ci sta e pubblica un commento di un hater, rispondendo pubblicamente in una Story di Instagram. La ragazza elogia il suo ex coinquilino Daniele, definendolo un ragazzo da ammirare e una persona sincera. Chiarisce poi la sua posizione, quella di una donna in grado di valutare le persone che frequenta. Infine, una lancia in favore di Erica e Gianmarco, anche essi criticati per la loro presunta storia. E voi, da che parte state?

