Mahmood, vincitore del Festival di Sanremo 2019 con il brano ‘Soldi’, sta ricevendo numerosi riconoscimenti per la sua canzone, che ha raggiunto un incredibile record.

Mahmood ha trionfato al Festival di Sanremo con il suo brano ‘Soldi’. Nonostante le polemiche del dopo Festival per il piazzamento al secondo posto di Ultimo, partito con il favore dei pronostici, il giovane cantante italo-egiziano sta legittimando la sua vittoria, con una serie di risultati da record e riconoscimenti per la sua canzone: vediamo quali.

Mahmood, il brano ‘Soldi’ è da record

Il cantante Mahmood sta presentando il suo brano ‘Soldi’ in giro per l’Europa. Dopo la partecipazione all’Eurovision Song Contest 2019, il cantante sta facendo numerosi concerti, registrando in tutti i casi il tanto desiderato ‘sold out’. Un successo incredibile per Mahmood, che ha raggiunto un recordo assoluto con la sua canzone: ‘Soldi’ è infatti il brano più ascoltato di sempre nel mondo dello streaming, con oltre 100 milioni di visualizzazioni su Youtube. Non sono mancati anche i riconoscimenti per la canzone, che è prestp diventata Disco di Platino in Italia e Disco D’Oro in Spagna.

