La bella attrice Michela Quattrociocche è stata duramente accusata di aver utilizzata Photoshop in una delle sue ultime foto: ecco la sua risposta.

Il suo debutto nel mondo dello spettacolo ed, in particolare, della recitazione è avvenuto tantissimi anni fa. Quando, nei panni di Niki, Michela Quattrociocche ha ottenuto il ruolo di attrice protagonista nel film Scusami, ma ti chiamo amore e nel sequel Scusami, ma ti voglio sposare, accanto all’inimitabile Roul Bova. Era soltanto una ragazzina all’epoca. Eppure, ne è passato di tempo. E, soprattutto, Michela ne ha fatto di strada. Attualmente, attrice di successo, la giovane romana non è più in Italia. Per amore di suo marito Alberto Aquilani, Michela vive in Spagna. Dove, a Las Palmas, gioca suo marito. Nonostante questo, però, la giovane Quattrociocche non si stanca mai di condividere entusiasmanti scatti su Instagram. Come quello di poche ore fa. Che, però, ha suscitato la reazione di alcuni suoi followers. Vediamo tutto nel dettaglio.

Michela Quattrociocche accusata di aver usato Photoshop: la sua risposta zittisce tutti

Come spiegato precedentemente quindi, dal suo debutto sul grande schermo ne sono davvero passati di anni. Era il 2007 quando, come detto, Michela Quattrociocche ha iniziato la sua eccellente carriera da attrice. Merito del suo successo, ovviamente, la bravura ma anche la sua bellezza. Nonostante, infatti, siano passati anni, Michela vanta un fascino davvero inspiegabile. C’è, però, chi crede che ci sia l’aiuto del chirurgo, come svelato in un nostro recente articolo, o chi crede che faccia un uso spropositato di Photoshop, programma utile proprio alla modifica delle foto. Ed è proprio questo che è accaduto sotto uno delle sue ultime foto pubblicate su Instagram. Da come si può vedere in alto, ciò su cui hanno ‘puntato il dito’ le sue followers è quella scarpa un po’ troppo ‘allungata’. Sintomo, a detta loro, di un uso sconsiderato di Photoshop. Immediata, però, è stata la reazione di Michela. Che, senza troppi peli sulla lingua, ha risposto per le rime:

Insomma, l’arcano è stato svelato, no?

