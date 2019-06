Chi è Noemi Malizia Temptation Island 2019: età e carriera della tentatrice

Sta per cominciare la sesta edizione di Temptation Island, il resort dove le coppie mettono a dura prova le loro relazioni e la loro gelosia. Tentatori e tentatrici hanno il compito di sedurre i fidanzati e le fidanzate in gara: chi resisterà alle provocazioni e farà trionfare il loro amore? Per quest’anno ci saranno sei coppie molto diverse tra loro. Tra i protagonisti di quest’edizione c’è qualche volto noto, come Giulio Raselli, ex corteggiatore di Giulia Cavaglia, e Federica Lepanto, vincitrice della quattordicesima edizione del Grande Fratello. Tra le tentatrici in gara c’è Noemi Malizia, una giovane ballerina che ha deciso di partecipare al programma. Scopriamo qualche dettaglio in più su di lei.

Leggi anche:

Temptation Island, chi è Noemi Malizia: età e carriera della tentatrice

Tra le tentatrici che parteciperanno alla sesta edizione di Temptation Island c’è Noemi Malizia. Tramite i suoi profili social di lei sappiamo che è nata il 13 febbraio del 1995 e vive a Roma. È una ballerina di salsa e dai suoi scatti pubblicati su Instagram si nota il suo fisico mozzafiato. La giovane Noemi è molto bella: farà innamorare qualcuno dei fidanzati presenti nel villaggio?

Questo uno scatto pubblicato sul suo profilo:

Visualizza questo post su Instagram 🎀 Un post condiviso da Noemi Malizia 🦋 (@malizianoemi) in data: 29 Ago 2018 alle ore 3:42 PDT

Per essere sempre aggiornato su tutto ciò che accade nel mondo dello spettacolo e per non perderti nessun aggiornamento, news e indiscrezione sui VIP e i personaggi del momento più seguiti della TV e dei social, clicca qui!