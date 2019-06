Pamela Prati su Instagram: la showgirl parla della sua voglia di rinascita dopo lo scandalo che l’ha vista protagonista.

Ormai non si parla d’altro: Pamela Prati è sotto tutti i riflettori d’Italia. Lo scandalo che l’ha vista protagonista di un finto matrimonio con un inesistente Mark Caltagirone ha attirato l’attenzione di tutti. Ieri sera, durante l’ultima puntata di Live non è la D’Urso, è stata ospite Pamela Perricciolo, ex agente della showgirl che l’ha accusata di aver mantenuto il gioco una volta scoperta l’inesistenza dell’uomo. Tra accuse reciproche, dichiarazioni e testimonianze, la verità assoluta non è salita a galla. Una cosa è certa: la soubrette sarda, tramite Instagram, ha fatto capire che vuole lasciarsi alle spalle l’esperienza del finto matrimonio e ricominciare. Ecco cosa ha scritto.

Pamela Prati su Instagram: il messaggio sulla rinascita dopo la bufera

Pamela Prati su Instagram ha pubblicato una sua foto con una didascalia che parla chiaro: si tratta di una citazione di Anna Magnani, una famosa attrice di fama internazionale che è stata simbolo del cinema italiano.

“Nun c’è niente de più bello de na persona in rinascita. Quanno s’ariarza dopo na caduta, dopo na tempesta e ritorna più forte e bella de prima. Con qualche cicatrice in più ner core sotto la pelle, ma co la voglia de stravorge er monno, anche solo co un sorriso“: è questo quello che ha scritto la soubrette sarda. Chiaramente parla della sua voglia di ripartire da zero dopo lo scandalo del caso Prati – Caltagirone. Pamela ha voglia di rinascere dopo il male che le ha provocato tutto questo.

