PCristian e Tara sono state tra le coppie di Uomini e Donne più amate dai fan, che li ricordano e seguono con affetto tutt’ora. Perché allora non li vediamo più ospiti in trasmissione?

Il trono di Cristian è stato uno dei migliori nella storia del programma Uomini e Donne. Da subito il suo rapporto tormentato con la corteggiatrice Tara aveva fatto sperare i fan più romantici, che ci avevano visto bene. Infatti il ragazzo l’aveva poi scelta prima del giorno ufficiale del trono e da quel momento i due sono stati inseparabili, tanto da aprire un’attività insieme e da a sposarsi, un record che ben poche coppie uscite dal programma possono vantare. I due hanno testato la loro storia come altri protagonisti del programma come Ursula e Sossio a Tempation Island. Ex protagonisti del programma vengono spesso invitati come opinionisti anche dopo anni, come è Karina Cascella. Ma come mai allora, visto il riscontro che hanno nel pubblico, Cristian e Tara non vengono invitati da un pezzo nel programma di Maria De Filippi?

Potrebbe interessarti anche:

Uomini e Donne Cristian e Tara: la risposta di lei ai fan

Tara, in alcune sue stories su Instagram, ha risposto ad alcune domande dei suoi più accaniti sostenitori. Tra le tante, da come si può vedere dalla foto riproposta in alto, le è stato chiesto per quale motivo lei e Cristian non siano più invitati da diverso tempo nel programma. A tal proposito, infatti, la Gabrielletto ha dichiarato che non sarebbe comunque andata a presenziare al momento della scelta dato che non conosce personalmente i nuovi tronisti. Ha anche aggiunto che andare lì per fare dei giochi sarebbe stato per lei semplicemente “una perdita di tempo”. Nonostante Cristian sia poco social, Tara cerca di mantenere il contatto con i fan e di rispondere ai loro quesiti. Spesso chi la segue le chiede sui figli, dato che la coppia è sposata ma per ora non ne ha. La ragazza ha risposto che le piacerebbe diventare madre ma “sarà quando sarà”.

Per restare aggiornato sui protagonisti di Uomini e Donne CLICCA QUI!

T.F.