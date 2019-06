L’ex concorrente del Grande Fratello Valentina Vignali si immortala completamente nuda in una vasca da bagno: l’immagine bollente conquista Instagram.

È stata, senza alcun dubbio, una vera e propria scoperta Valentina Vignali all’interno della casa del Grande Fratello. La giovane cestista, infatti, è riuscita a conquistare immediatamente le simpatie da parte degli altri concorrenti del famoso reality di Canale 5. Per niente sconosciuta al mondo dello spettacolo, Valentina vanta un successo davvero indiscusso. Che, tra l’altro, è in netto aumento una volta uscita dalla casa. Pensate, su Instagram, Valentina conta all’incirca 2 milioni di followers. Insomma, dei numeri davvero mai visti prima. Ed è proprio su questo famoso social network che Valentina, pochissime ore fa, ha condiviso uno scatto davvero stratosferico. Curiosi? Eccolo nel dettaglio.

Valentina Vignali nuda in vasca da bagno: l’immagine bollente conquista tutti

Mai scontata e mai banale la nostra Valentina Vignali. Come dicevamo pocanzi, infatti, la giovane e bella cestista ha condiviso su Instagram uno scatto davvero mozzafiato. Da come si può vedere dalla foto, e che ovviamente vi abbiamo anche riproposto in alto, l’ex concorrente del Grande Fratello è completamente nuda in una vasca da bagno. Con uno sguardo e, soprattutto, posa accattivante, Valentina ha letteralmente sorpreso ed incantato tutti. Lo testimoniano, infatti, i numerosi likes e i commenti di apprezzamento che, in davvero pochissimo tempo, lo scatto è riuscito ad ottenere. Tra l’altro, se si guarda con attenzione la foto, si nota chiaramente che, seppure ce ne sia in abbondanza, la schiuma non riesce a coprire appieno le forme di Valentina. Mettendo, quindi, in evidenzia la perfetta forma fisica della cestista. E non solo. Lo vedete anche voi quel tatuaggio verso l’esterno del costato? Non lo trovate meraviglioso anche voi? Beh, anche se bisogna ammettere che Valentina nella sua interessa è davvero stratosferica.

