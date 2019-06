La bella salentina Alessandra Amoroso pubblica una foto irresistibile in costume, ma i suoi followers notano un dettaglio davvero pazzesco.

È senza alcun dubbio una delle vincitrici più amate ed apprezzate di Amici. Il noto talent di Canale 5, condotto da Maria De Filippi, ‘sforna’, anno dopo anno, dei veri e proprio geni artistici. Sia nell’ambito del canto. Che, ovviamente, nell’ambito della danza. Alessandra Amoroso è, senz’altro, una di essi. Vincitrice dell’edizione 2009, la bella salentina ha riscosso un immediato successo. E, nonostante il passare degli anni, continua ad averlo. Con la sua hit Mambo Salentino, insieme ai Boombadash, Alessandra si prepara per un’estate davvero pazzesca. Lo testimoniano, infatti, i numerosi scatti pubblicati su Instagram. Come quest’ultimo che, dati i risultati, ha fatto ‘girare la testa’ a moltissimi dei suoi followers. Ecco di cosa parliamo.

Alessandra Amoroso irresistibile: gli occhi dei suoi fan cadono proprio lì

Il successo di Alessandra Amoroso non è soltanto in ambito musicale. Ma anche in ambito ‘social’. La giovane salentina, infatti, è davvero molto attivo su Instagram. Pensate, conta all’incirca 2,7 milioni di followers. Insomma, dei numeri davvero stratosferici. Sarà proprio per questo che, in modo costante, la bella cantante è solita condividere, con i suoi numerosi fan, degli scatti fotografici. Che possano riguardare la sua vita privata, lavorativa o quant’altro. L’importante è condividere. E così, poche ore fa, l’Amoroso ha condiviso un ulteriore scatto in costume. Come in uno scatto, di cui vi abbiamo parlato pochi giorni fa, anche in questo, riportato tra l’altro anche sopra, Alessandra appare in grandissima forma. Lo testimoniano, infatti, i numerosi commenti giunti dai suoi followers. Ma non solo. Alcuni dei suoi accaniti sostenitori hanno notato un particolare davvero pazzesco. Un tatuaggio che fuoriesce dal ‘pezzo di sotto’ del costume. Immediate, quindi, le domande dei suoi fan. Che hanno cercato di capire se fosse un tattoo nuovo. A dare la risposta è la diretta interessata:

Insomma, da come specificato da Alessandra, il tatuaggio, notato dai suoi followers, è vecchio. Risale, infatti, a tre anni. Certo che sono proprio buon osservatori questi fan, no?

