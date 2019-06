Ad All together i giudici si sono dimostrati sempre coinvolti dalle esibizioni, ma ieri Albano ha compiuto un gesto concreto verso una dei concorrenti.

All together now si è appena concluso ma le emozioni che ci ha regalato restano. Infatti durante la trasmissione abbiamo avuto modo di conoscere dei concorrenti con delle storie personali davvero toccanti. C’è chi ha deciso di mettere da parte la carriera per costruirsi una famiglia e ha deciso di riprovarci ora che la sua situazione economica glielo permette. Altri vengono da una storia opposta, come Dennis Fantina che, dopo essere arrivato al successo in seguito alla sua partecipazione ad Amici, hanno subito un brusco momento di stop e hanno deciso, citando J-Ax, di mettere da parte l’ego per amore del mestiere. È stato impossibile per gli spettatori non riconoscersi in almeno uno dei cantanti in gara ma a quanto pare è scattata l’empatia nei membri del muro. Ieri sera Albano Carrisi, componente del muro speciale per la finale, ha deciso compiere un gesto davvero gentile nei confronti di una delle concorrenti Veronica Liberati.

Albano gesto: un regalo inaspettato

Veronica Liberati ha raccontato di avere due cavalli ai quali è molto legata e che uno dei due ha bisogno di cure costose poiché soffre di artrosi. La ragazza non ha a disposizione i soldi necessari e ha detto che avrebbe voluto vincere i 50000 euro, il premio per il vincitore di All together now, per il suo animale. Albano Carrisi allora ha deciso, dato che possiede nelle sue scuderie svariati cavalli, di regalarne uno a sua scelta alla ragazza. Un gesto davvero carino da parte del cantante anche se speriamo che con la popolarità acquisita a All together now e grazie al suo grande talento Veronica riesca a raccimolare presto i soldi per curare quello che ha definito il suo migliore amico. Un altro concorrente Carlo Paradisone ha deciso chiedere la mano alla propria fidanzata Antonia in tv, ad All together now, un gesto che ultimamente stiamo vedendo spesso. Neanche a lui lo show ha portato la vittoria ma sicuramente questo è un bel momento che con la futura moglie, dato che gli ha detto sì, porteranno nel cuore per sempre.

