Come sono stati gli Ascolti Tv di giovedì 20 Giugno? Scopriamo nel dettaglio tutti i dati auditel di tutti i programmi andati in onda ieri sera.

Come sempre, anche la serata televisiva di ieri, giovedì 20 Giugno, è stata davvero fenomenale. Sulle principali reti, infatti, sono andati in onda dei programmi davvero imperdibili. A partire da Rai Uno, dove è andata in onda una nuova replica di Don Matteo. Per terminare poi, con la finale di All Together Now. Da cui è uscito vincitore Gregorio Rega. Altrettanto eccezionali, però, sono stati i programmi degli altri canali. E quindi, quale di esso sarà riuscito a predominare sull’altro? Ed, in generale, come sono stati gli ascolti tv? Vediamo tutto nel singolo dettaglio. A partire, quindi, da cosa è stato trasmesso in prima serata. E come sono andati i dati auditel.

Potrebbe interessarti anche:

Ascolti Tv giovedì 20 Giugno: tutti i dati auditel dei programmi di ieri sera

Come sono andati, quindi, gli ascolti Tv? Ve li diamo immediatamente. Ma prima di farlo è opportuno conoscere dapprima i programmi in prima serata di ogni singolo canale televisivo. Su Rai Uno, come dicevamo, è andata in onda una nuova replica della amata serie televisiva Don Matteo 11, con il mitico Terence Hill. Su Rai Due, invece, è stata trasmessa il match delle nazionali Under 21 tra Germania e Serbia. Ed, infine, su Rai Tre, Chef-la Ricetta Perfetta. Altrettanto imperdibili, come dicevamo, i programmi Mediaset. Su Rete Quattro, è stato trasmessa una nuova puntata di Diritto o Rovescio. Su Canale 5, la finale di All Together Now. Ed, infine, su Italia Uno, il film Autobahn–Fuori controllo. Come sono stati, quindi, i dati auditel? Eccoli nel dettaglio. I Canali Rai hanno totalizzato rispettivamente: 14,2%, 5,5% ed, infine, 6,5% di share. Niente male, inoltre, gli ascolti dei canali Mediaset. Essi, infatti, hanno totalizzato rispettivamente: 5,76%, 19,7% ed, infine, 5,1% di share. Quindi, da come si può dedurre, una chiusura con il botto per All Together Now.

Per ulteriori news su tutti i programmi Tv ed i loro conseguenti ascolti televisivi –> clicca qui