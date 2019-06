Barbara D’Urso si allontana dalla tv:“Voglio disintossicare i telespettatori dalla mia faccia”. Ecco l’ultima decisione della conduttrice di Canale 5.



Barbara D’Urso è stata una vera e propria regina d’ascolti nella stagione televisiva appena terminata. Con ben quattro trasmissioni da condurre tra Roma e Milano, la D’Urso ha dimostrato di essere davvero instancabile. Ma la conduttrice ha deciso di anticipare la chiusura del suo fortunatissimo Live Non è la D’Urso per un motivo molto semplice: non voleva ‘stancare’ i telespettatori con la sua faccia. Scopriamo cosa ha raccontato nel dettaglio a Circo Massimo, trasmissione radiofonica di Radio Capital condotta da Massimo Giannini e Jean Paul Bellotto.

Barbara D’Urso si allontana dalla tv: il motivo è davvero curioso

Barbara D’Urso si è concessa una pausa dalla sua amata tv. E possiamo dire che se l’è meritata. La conduttrice è stata a timone di ben quattro programmi diversi contemporaneamente: Pomeriggio 5, Domenica Live, Grande Fratello e Live Non è la D’Urso. Un vero record. Ma i fan della D’Urso possono stare tranquilli. A settembre Barbara tornerà con tutti e quattro i programmi, uno in più e non uno in meno! È stata proprio lei a rivelarlo alla radio, dopo aver raccontato il motivo per cui non ha accettato di proseguire con Live fino a inizio Luglio. La conduttrice ha preferito ‘disintossicare i telespettatori’ dalla sua faccia e la sua voce. Insomma, una pausa dalla televisione, che però non durerà molto. A settembre Barbara riprenderà le redini delle sue trasmissioni, alle quali è affezionatissima e non potrebbe mai rinunciare. E che difende a spada tratta da chi le accusa di essere ‘televisione trash’.

