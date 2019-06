Ieri sera è andata in onda la Finale di All Together Now, ma chi è stato a trionfare in questa prima edizione dello show? Ecco il nome.

Ieri sera, giovedì 20 Giugno, è andata in onda la Finale di All Together Now, il talent di Canale 5 condotto dall’inimitabile Michelle Hunziker. Un programma del tutto inedito per le reti Mediaset, ma che, dati gli ascolti televisivi, ha riscosso un piacevole riscontro da parte del pubblico italiano. Quindi, non è assolutamente da escludere una seconda edizione. Ma, prima di pensare al futuro, chi ha vinto questa prima edizione? Ve lo sveliamo subito. Anche se vi anticipiamo che la puntata di ieri sera è stata davvero fenomenale. Ricca, soprattutto, di colpi di scena e di ospiti davvero eccezionali. Vediamo tutto nel dettaglio.

Finale All Together Now: il nome del vincitore

È risaputo che Michelle Hunziker non era affatto da sola in questo lungo viaggio di All Together Now. La bella svizzera, infatti, era accompagnata da J-Ax, in qualità di presidente del muro, e da 100 competenti nell’ambito musicale. A partire quindi da Valentina Dallari, Le Donatella, Timothy Cavacchini e tanti altri ancora. Ieri sera, come dicevamo, è andata in onda la Finale. Al termine della quale, quindi, è stato decretato il nome del vincitore. Ebbene. Ma chi ha trionfato? Il duello finale, infatti, ha previsto lo scontro tra Veronica Liberati e Gregorio Rega. Un duello, bisogna ammettere, davvero emozionante. Entrambi, infatti, si sono esibiti su note di canzoni che rappresentano davvero il fior fiore della musica italiana. Ebbene. Alla fine del duello, chi dei due sarà riuscito a conquistare la giuria? Con circa 94 punti, ad aggiudicarsi la vittoria di questa prima edizione di All together Now è Gregorio Rega. Il giovane cantante ha avuto la possibilità di vincere i 50 mila euro del montepremi.

