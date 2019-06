Francesca Del Taglia e il messaggio per Clarissa Marchese: “Stare sotto ai riflettori non è semplice. A volte la rabbia fa brutti scherzi”

Tra i matrimoni più chiacchierati della storia di Uomini e Donne troviamo indubbiamente uno dei più recenti, quello tra Clarissa Marchese e Federico Gregucci. La giovane coppia, convolata a nozze lo scorso mese, ha scatenato gli haters, che hanno inondato i profili con commenti di disprezzo. Nel mirino dei follower l’abito indossato da Clarissa, che in un primo momento non ha retto il confronto. Quest’ultima, che nel primo momento ha risposto poco entusiasta, è tornata sull’argomento ribadendo che gli imprevisti della giornata non sono stati pochi. Un polverone andato avanti per giorni, che ha visto coinvolti diversi volti, ultima tra questi a commentare l’episodio Francesca del Taglia, moglie di Eugenio Colombo.

Potrebbe interessarti anche:

Francesca Del Taglia, messaggio di solidarietà per Clarissa Marchese: “Non è facile stare sotto ai riflettori”

L’opinione di Francesca, tornata sulla questione, è stata riportata dal Magazine ufficiale di Uomini e Donne. L’ex corteggiatrice e compagna di Eugenio Colombo, anche lei inondata di critiche in occasione della festa dei suoi 30 anni, ha cercato di ‘giustificare’ apertamente lo sfogo di Clarissa Marchese. Soprattutto, se si è un ‘personaggio pubblico’ e si ha, quindi, sempre i riflettori puntati addosso. Un messaggio di solidarietà, quello della Del Taglia, che ribadisce la difficoltà a volte di essere perennemente sotto i riflettori. “È successo anche a me” – continua – “quando sono stata attaccata come madre o quando offendono i miei figli. A volte uno risponde in malo modo perché ti fai prendere dalla rabbia“. Nessuna giustificazione, tende a precisare, l’importante è che seguano sempre delle scuse, ma quello di Francesca è sicuramente un appoggio per Clarissa, reduce da uno dei mesi più difficili sotto l’aspetto social. Un invito, dunque, a godersi la vita matrimoniale senza dar troppa corda a chi si nasconde dietro ad uno schermo.

Per rimanere sempre aggiornato su tutte le novità CLICCA QUI