Se in molti sognano di partecipare a un reality per la notorietà e i soldi, altri snobbano fieramente certi programmi. Ecco chi ha dato una stoccata al Grande Fratello Vip.

Il Grande Fratello Vip è la versione per personaggi famosi del Grande Fratello, conclusosi da poco con la vittoria di Martina Nasoni, e come questo va in onda sempre su Canale 5. A dire il vero a personaggi propriamente noti affianca spesso personaggi da pochissimo arrivati alla notorietà e personaggi in realtà non poi così i noti. Come i concorrenti non vip, anche questi devono vivere nella casa sotto le telecamere 24 ore su 24 senza contatti con l’esterno ed è una prova non facile come sembra. Innanzitutto perché si deve condividere l’ambiente con dei perfetti estranei quindi non è facile andare d’accordo e inoltre bisogna affrontare delle prove per aumentare il budget settimanale a disposizione, cosa che spesso ha creato degli asti tra concorrenti più attivi e concorrenti meno attivi o magari che sono semplicemente meno capaci di svolgere determinate prove. In ogni caso, nonostante queste difficoltà e altre dovute all’isolamento dai propri cari, sono tantissime le persone normali e i VIP che hanno voluto partecipare al Grande Fratello perché questo garantisce una decisa notorietà che si traduce in ospitate in altri programmi televisivi, in serate nei locali e per alcuni, nell’inizio o nella ripresa di una carriera televisiva. Al Grande Fratello Vip sono iniziate anche delle storie come quella tra Giulia Salemi e Francesco Monte, che sono state durature o meno.

Grande Fratello Vip stoccata: No a trash e Signorini

Dato tutto questo, ha colpito non poco la dichiarazione di Naike Rivelli che ha rivelato che il Grande Fratello Vip l’ha invitata quest’anno, come gli anni precedenti, ma lei anche questa volta ha rifiutato fieramente l’invito. Naike ha specificato chiaramente che preferisce non arricchirsi con il Grande Fratello, affermazione che si può far valere soprattutto per il dopo partecipazione e non nella speranza della vincita. Ha definito il Grande Fratello Vip un programma trash e cafone. Nonostante le sue chiarissime parole, c’è chi nei commenti le ha suggerito di non snobbare comunque questi soldi, motivo per il quale tutti partecipano. Non è mancata poi una frecciatina di Naike Rivelli verso Alfonso Signorini che da quest’anno condurrà il programma.

T.F.