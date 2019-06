Chi è Gregorio Rega, vincitore di All Together Now? Scopriamo nel dettaglio tutto ciò che c’è da sapere sul cantante: età, carriera e vita privata.

È terminata la prima edizione di All Together Now, talent condotto da Michelle Hunziker e J-Ax. Sono tantissimi i talenti saliti sul palco che hanno incantato tutti con la loro voce: ce n’è uno in particolare però che ha sbaragliato la concorrenza. Si chiama Gregorio Rega e si è aggiudicato la vittoria, conquistando il montepremi di 50 mila euro. Ma chi è il giovane cantante? Scopriamo tutto ciò che c’è da sapere su di lui.

Chi è Gregorio Rega, vincitore di All Together Now: età e carriera del cantante

J-Ax l’ha soprannominato “Serial killer con la voce d’angelo”: Gregorio Rega ha una voce incantevole, capace di far emozionare chiunque.

Originario di Napoli, è nato a Roccarainola, dove vive e lavora. È nato il 30 aprile 1987 ed il programma All Togheter Now non è stato l’unico programma talent a cui ha preso parte. Nel 2015 ha partecipato a The Voice of Italy, conquistando l’allora coach Noemi, che in seguito ha deciso di sceglierlo come corista per i suoi tour. All’età di 19 anni ha cominciato a suonare la chitarra e sin da subito cantava. Gregorio ha studiato all’istituto tecnico commerciale per geometri. La sua voce incantevole unita al suo sorriso ed ai suoi occhioni azzurri hanno fatto emozionare tutti i presenti nello studio di Michelle Hunziker conquistando il titolo di vero talento musicale.

Il suo profilo Instagram è ricco di foto con la collega Giulia Olivieri, non sappiamo se sia la fidanzata o meno, e di sé mentre canta: la passione di Gregorio per il canto lo si legge nei suoi occhi e la sua voce allieta tutti.

