L’ex concorrente del Grande Fratello Guendalina Canessa è stata sommersa, poche ore fa, dalla critiche su Instagram: ecco perché.

È un personaggio davvero controverso Guendalina Canessa. Già tantissime volte, infatti, l’ex moglie di Daniele Interrante è stata vittima di pesanti accuse e critiche su Instagram. Proprio recentemente vi abbiamo parlato di quando, dopo aver pubblicato una foto con Gaetano Arena, ha ricevuto una marea di commenti di disapprovazione per questo gesto. Con il passare del tempo, però, la polemica non si è affatto placata. Anzi. Poche ore fa, infatti, l’ex gieffina ha ricevuto nuove accuse su Instagram. Per quale motivo? Beh, ve lo spieghiamo immediatamente.

Guendalina Canessa sommersa dalle critiche: ecco perché

Com’è solita fare, Guendalina Canessa ha condiviso, pochissime ore fa, uno strabiliante scatto su Instagram. In suddetta foto, che come sempre vi abbiamo anche riproposto in alto, l’ex concorrente di una delle passate edizioni del Grande Fratello si mostra in un lungo abito bianco con uno spacco davvero vertiginoso. Una foto davvero ‘minimal’, bisogna ammettere. Ma che, d’altra parte, racchiude appieno la smisurata bellezza della donna. Ed, infatti, i numerosi commenti di apprezzamento e i sconsiderati ‘likes’ giunti, quasi immediatamente, sotto la foto lo testimoniano abbondantemente. Ma se, da una parte, apprezza Guendalina ed il suo look. C’è chi invece, dall’altra, non lo apprezza affatto. Subissando, così, la foto di commenti inappropriati verso la bella toscana. In alcuni commenti, che tra l’altro vi riporteremo di seguito, la sexy influencer è stata considerata ‘volgare’. O c’è chi, addirittura, sostiene che la sua perfetta forma fisica sia il risultato di interventi chirurgici. Insomma, delle accuse e delle offese che sembrano essere davvero esagerate ed assurde. Offese e accuse a cui, ovviamente, Guendalina non ha voluto rispondere. Lo farà successivamente? O lascerà correre?

