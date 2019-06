Chi è Alessandro Paci, il jolly della nuova edizione de La sai l’Ultima? Scopriamo tutto quello che c’è da sapere su di lui nel minimo dettaglio.

Come svelato in un nostro recente articolo, questa sera inizierà la nuova edizione de La sai L’ultima?, lo show di Canale 5 condotto dall’inimitabile Ezio Greggio. Come già detto precedentemente quindi, le novità apportate in queste edizione sono davvero tantissime. A partire, infatti, dalla presenza dei tre jolly. Ogni singolo barzellettiere, come già spiegato, ha la possibilità di ‘sfruttare’ la presenza di questi tre comici per poter guadagnare più punti possibili ai fine della vittoria. Ma chi sono? A rivestire tale ruolo sono: Valentina Persia, colonna portante delle precedenti edizioni del programma, Alessandro Paci e Geppo Show. Ebbene. Conoscete proprio tutto di Alessandro Paci? Scopriamo tutto nel minimo dettaglio.

La sai l’Ultima, chi è Alessandro Paci: tutto quello che occorre sapere

Alessandro Paci è un comico toscano, nato a Scandicci il 21 dicembre 1964. La sua carriera è davvero ricca di successi davvero incredibili. Esordisce, infatti, con il grande Massimo Ceccherini nel duo comico i Duemendi. E, negli anni novanta, ha interpretato il ruolo di un buttafuori, prendendo in giro, tra l’altro, anche il suo fisico asciutto. Eccellente attore comico, Alessandro presenterà una riadattamento della favola di Carlo Collodi, Pinocchio. Dove ottiene un immediato successo. Anche il dvd dello spettacolo diventa, infatti, il più venduto in Italia. Nel 2002, è impegnato nello spettacolo Grande Paci. Anche questo, come quello precedente, ottiene un riscontro immediato. Tanto che, attualmente, è ancora rappresentato nei grandi teatri toscani. Contemporaneamente, però, il comico intraprenderà anche la carriera cinematografica, televisiva e da regista. Sui canali Rai, infatti, sarà presente all’interno del cast di Fuoriclasse, programma condotto da Carlo Conti, e Voglia d’aria fresca. Infine, ad agosto 2018, ha iniziato le riprese del suo film Non ci resta che ridere. La pellicola si basa proprio sulle barzellette del comico toscano.

