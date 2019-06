Questa sera andrà in onda la prima puntata de La Sai l’Ultima? condotta da Ezio Greggio, ecco tutte le anticipazioni ed ospiti.

Dopo diversi anni, questa sera ritornerà su Canale 5 la nuova edizione de La Sai L’ultima. Condotto da Ezio Greggio, lo show sarà, in alcune circostanze, completamente diverso da quello classico che, per tantissimo tempo, ha allietato milioni di telespettatori. Al centro di tutto ci sarà, ovviamente, la gare tra i più bravi e competenti barzellettieri d’Italia. Ma con un’unica differenza. Non si sfideranno singolarmente, come gli anni precedenti. Bensì, saranno suddivisi in tre squadre. A capo delle quali ci saranno, ovviamente, tre capitani. Ad avere questo ruolo, infatti, saranno: Biagio Izzo, Maurizio Battista e Scintilla. E non solo. Perché, come dicevamo precedentemente, questa sarà un’edizione ricca di sorprese. Vediamo singolarmente.

La sai l’Ultima?: tutte le anticipazioni ed ospiti della prima puntata

Come dicevamo quindi, i barzellettieri più bravi d’Italia saranno suddivisi in tre squadre, capitanati, a loro volta, da tre massimi esponenti della comicità italiana. Ma come è previsto il gioco? Ovviamente, come l’edizioni precedenti, lo show è suddiviso in manche. Dove, ogni singolo concorrente può esibirsi in una barzelletta. Al termine di ogni singola manche, il loro capitano dovrà eleggere il miglior barzellettiere della serata. Ma a confermare tale voto, novità assoluta di questa edizione, ci sarà Nino Formicola, membro del duo Gaspare e Zuzzurro, e Romina Pierdomenico, la giovane fidanzata del conduttore Ezio Greggio. Ma le sorprese non sono affatto finite qui. Perché, ogni singolo concorrente avrà, infatti, la possibilità di schierare, per acquistare più voti possibili, un jolly. Coloro che avranno tale ruolo sono: Valentina Persia, storica figura del programma, Geppo Show e Alessandro Paci. Infine, in ogni puntata saranno presenti ospiti sempre nuovi e strabilianti. Coloro che saranno presenti questa sera sono: Iva Zanicchi ed Enrico Montesano. Insomma, una prima puntata davvero imperdibile, no?

