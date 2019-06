Ludovica Valli è stata duramente attaccata su Instagram: un suo hater, infatti, muove un’incredibile accusa, l’ex tronista, però, risponde a tono.

È sempre stata così Ludovica Valli. Già ai tempi di Uomini e Donne, la piccola sorella di Beatrice ha mostrato chiaramente il suo carattere. Dolce ma anche parecchio ‘aggressiva’ con chi, ovviamente, lo meritava. Ludovica è, infatti, proprio così. La classica ‘senza peli sulla lingua’, insomma. E, tra l’altro, ha avuto già diverse occasioni per poterlo mostrare ampiamente anche sui social. La giovane Valli, infatti, è spesso ‘vittima’ di attacchi gratuiti ed incredibili su iNstagram. Anche poche ore fa, la bella influencer è stata protagonista di uno di questo episodi. A cui però, evidentemente stanca, ha voluto rispondere per le rime. Vediamo nel dettaglio cos’è accaduto.

Potrebbe interessarti anche:

Ludovica Valli: l’accusa che ha fatto infuriare l’ex tronista

Come tantissime altre influencer, anche Ludovica Valli non perde mai occasione di pubblicare dei deliziosi scatti fotografici. Che possano riguardare la sua vita privata, lavorativa o, addirittura, i suoi duri ed ardui allenamenti. Insomma, Ludovica è davvero una ‘social dipendente’. E proprio per questo motivo, poche ore fa, ha condiviso uno scatto che, oltre ad essere davvero irresistibile, è stato oggetto di un’accusa davvero incredibile da parte di un suo hater. Al quale, come dicevamo precedentemente, Ludovica ha voluto rispondere in prima persona e, soprattutto, per le rime. Da come si può notare dalla didascalia delle foto, che come sempre vi abbiamo riproposto in alto, Ludovica indossa un costume da bagno di una nota azienda italiana. Mostrando, tra l’altro, un fisico davvero invidiabile. Tuttavia, però, c’è chi le lancia un’accusa, come dicevamo, davvero incredibile:

Da come si può leggere chiaramente quindi, questo utente crede che Ludovica faccia uso di filtri magici e ritocchi estetici ( tra l’altro non è nemmeno la prima volta che le viene mossa questa accusa ). Accusa a cui la Valli ha voluto rispondere per le rime. “Si vede che non mi hai vista da vicino”, controbatte ironicamente.

Per ulteriori news su Ludovica Valli –> clicca qui