Uomini e Donne, la rottura tra Angela e Alessio: anche Luigi Mastroianni dice la sua. L’ex tronista esprime la sua opinione sulla ormai ex coppia della trasmissione.

La fine della ‘relazione’ tra Angela Nasti e Alessio Campoli ha scatenato un vero e proprio putiferio. I fan si sono letteralmente scatenati alla notizia della prematura rottura tra la coppia di Uomini e Donne. Gran parte del pubblico si è schierato contro Angela, ma c’è anche chi come Giulia Cavaglia ha voluto spezzare una lancia a suo favore. Nelle ultime ore, un altro ex protagonista di Uomini e Donne ha detto la sua sulla complicata vicenda. Si tratta di Luigi Mastroianni, prima corteggiatore di Sara Affi Fella e poi tronista. Ecco cosa pensa.

Luigi Mastroianni su Angela e Alessio: “Nessuno ha ingannato nessuno”

Luigi Mastroianni è uno dei protagonisti di Uomini e Donne più conosciuto sul web. La sua storia mai decollata con Sara Affi Fella ha fatto parlare tutti per mesi. Ed è per questo che, in molti, hanno paragonato la sua sfortunata esperienza a quella di Alessio Campoli, il corteggiatore scelto da Angela Nasti. Come accadde per Sara e Luigi, anche Alessio e Angela dopo pochi giorni dalla scelta, hanno deciso di chiudere la loro conoscenza. Luigi l’aveva predetto: ‘Luigi lo vedo simile a me nel percorso’, aveva detto durante una puntata di Uomini e donne in cui è stato ospite. Tant’è che qualcuno ha pensato che Luigi sapesse già come sarebbe finita tra i due. Ma Luigi ci ha tenuto a specificare che era solo una sua impressione, ma non era assolutamente al corrente di nulla riguardo la coppia. Che, in ogni caso, si sente di difendere. “Nessuno ha ingannato nessuno, può succedere che una volt fuori dal programma le cose non funzionino“. Insomma, niente analogie col caso Sara Affi Fella! Per Luigi sia Angela che Alessio sono due brave persone, che semplicemente non sono andate d’accordo. Siete d’accordo con lui?

