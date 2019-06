L’astio tra Meghan Markle e Kate Middleton sembra portarle sempre più lontano una dall’altra. Vediamo cosa succede.

Continua a far parlare di sè la moglie del principe Harry, la ex attrice statunitense Meghan Markle. Ostica alle regole della vita di corte si è recentemente fatta rimproverare pubblicamente dal marito Harry proprio per aver ignorato una di queste regole. Se da un lato è vero che tanto di quello che è nel protocollo reale è obsoleto e alcune trasgressioni di Meghan sono piccole e in ogni caso non offendono nessuna persona o legge al decoro comune, dall’altra ha dimostrato un carattere autoritario che non l’ha resa amata tra il personale reale. Ha fatto scappare una delle organizzatrici del suo matrimonio e recentemente anche una tata a causa del suo attaccamento al piccolo Archie. Tra sospetti che la donna voglia abbandonare la Grande Bretagna con il marito e il figlio, non sembra esserci pace per lei. Quello però che occupa maggiormente i tabloid è la sua rivalità con la cognata Kate Middleton. Secondo un’accurata analisi di Judi James al The Sun’s Fabulous Digital, durante l’ultima apparizione delle due assieme in occasione dei festeggiamenti pubblici per il compleanno della regina Elisabetta, Kate avrebbe fatto di tutto per nascondere la tensione, ma non c’è riuscita del tutto.

Potrebbero interessarti anche:

Meghan Markle Kate Middleton: un progetto separato

Nonostante dalla corte gli addetti stampa cerchino di smentire le voci della lotta tra le due, appare palese che questi tentativi cerchino di riparare a qualcosa che è sotto gli occhi di tutti. Le due donne non si sopportano e cercano perciò di passare meno tempo insieme possibile. A tale scopo Harry e Meghan non collaboreranno alla Royal Foundation, che sta per diventare la principale per i Duchi di Cambridge, ma ne apriranno una propria, con il supporto della Royal solo transitorio. Secondo i comunicati ufficiali, è normale che i ruoli delle coppie siano divergenti. Questa dichiarazione serve solo per placare gli animi? Lo vedremo.

Per restare aggiornato sulla Royal Family CLICCA QUI!

T.F.