Mila Suarez risponde alle accuse di Francesca De André: ecco quale canzone le dedica attraverso le sue Instagram Strories.

Il Grande Fratello 16 è finito già da un bel po’, ma le vicende dei protagonisti della Casa più spiata d’Italia continuano. Eccome se continuano. Una delle concorrenti più discusse è sicuramente lei, Francesca De André. La ragazza ha avuto parecchi scontri al’interno del reality, con più di un concorrente. Tra le liti più clamorose, c’è quella con Mila Suarez, l’ex fidanzata di Alex Belli, con la quale la De André non va proprio d’accordo. Ieri, Francesca ha lanciato una nuova frecciatina alla sua ex coinquilina. Che ha deciso di rispondere su Instagram. Vediamo cosa è accaduto.

Mila Suarez contro Francesca De André: la canzone che le dedica è molto ‘pesante’

Mila e Francesca, la storia infinita. No, non è un film. È quello che accade tra le due ex gieffine anche adesso che è terminato il Grande Fratello. Lo scontro tra le due prosegue a suon di frecciatine social. Ieri Francesca ha partecipato insieme a Gennaro al gioco Obbligo o Verità organizzato dal Grande Fratello: la frecciatina per Mila non è mancata. “Quale canzone dedico a Mila? Esiste una canzone che si chiama Fatti una vita?” ha dichiarato la De André scherzando con Gennaro. E la risposta della Suarez non si è fatta attendere. Ecco cosa è apparso poco dopo sul suo profilo:

Una risposta bella forte quella di Mila, che ha risposto alla dedica della De André con una contro dedica davvero particolare. Finirà mai la diatriba tra le due belle gieffine? Abbiamo qualche dubbio! Non ci resta che attendere le prossime interessanti news. A quanto pare il Grande Fratello non è ancora finito!

