È giunta una splendida notizia per Raffaella Carrà. Ed, in particolare, per il suo show ‘A raccontare comincia tu’. Pochi mesi fa, infatti, l’inimitabile cantante dal famoso caschetto biondo è ritornata sul piccolo schermo e, soprattutto, in prima serata con un programma davvero inedito e di successo. Tantissimi, infatti, sono stati i motivi e le interviste che lo hanno reso come tale. Proprio per questo motivo quindi, a distanza di alcuni mesi dal suo termine, una domanda sorge spontanea: ma ci sarà una seconda edizione di A raccontare comincia tu? A rispondere a tale quesito è TvBlog. Secondo il famoso portale, infatti, ci sarebbero delle grosse novità. Ma vediamo tutto nel dettaglio.

A Raccontare comincia tu, Raffaella Carrà riceve una splendida notizia

Impossibile dimenticare le eccellenti interviste che Raffaella Carrà, nel suo programma A Raccontare comincia tu, ha regalato ai milioni di telespettatori italiani. Sono davvero tantissimi i personaggi pubblici che hanno deciso di prestarsi a tale programma. A partire, quindi, da Maria De Filippi. Fino a poi Leonardo Bonucci. E tanti altri ancora. Insomma, da come si può dedurre, quindi, il successo dello show è stato davvero inaudito. Proprio per questo, quindi, tutti si chiedono se si farà una seconda edizione. Stando a quanto riportato da TvBlog sembra proprio che la Rai abbia approvato il progetto. Molto probabilmente, quindi, avremo la possibilità di rivedere la famosa cantante sul piccolo schermo insieme ai suoi eccezionali ospiti. Ma quando? Beh, per adesso non si sa ancora nulla con certezza. Ma, stando a quanto riportato sul famoso sito web, Raffaella Carrà ci farà compagnia dal prossimo autunno. Ed, in particolare, dal 24 ottobre. Certo, per adesso, come dicevamo, non è nulla di confermato. Ma noi non vediamo l’ora, e voi?

