Raoul Bova in crisi con Rocio Munoz? La coppia risponde al gossip

Raoul Bova e Rocio Munoz sono in crisi? La coppia risponde al gossip che ha allarmato tutti.

Sul settimanale Oggi, ieri è spuntato il gossip che il famoso attore e la sua compagna, Rocio Munoz, sono in crisi. I loro fan sono rimasti a bocca aperta dato che solo fino a qualche mese fa si parlava di matrimonio e di una eventuale gravidanza dell’attrice: la notizia ha fatto il giro del web mettendo in tensione anche tutti i loro colleghi attori convinti che il loro fosse un amore ben saldo e duraturo. Ecco che i due piccioncini hanno risposto tramite i social alla presunta crisi che starebbero vivendo secondo i giornali.

Raoul e Rocio sono felicemente fidanzati e non c’è aria di crisi. Tramite il suo profilo Instagram, la bellissima modella ed attrice ha pubblicato un IG Story in cui mostra le sue gambe intrecciate con quelle di Raoul. Non è tutto: la donna ha scritto anche: “Siamo uno, siamo inseparabili…appiccicati, come piace a noi”.

Insomma, Rocio Munoz ha voluto smentire tutte le voci che giravano sulla sua storia d’amore con il famoso attore. Anche il Bova ha aggiornato il suo profilo Instagram per mettere un punto al gossip: nelle sue IG story abbraccia la sua amata prima di andare a dormire. Non c’è più dubbio: i due attori continuano a vivere felici la loro storia d’amore.

