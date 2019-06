Serena Rutelli cambia idea sui fratelli biologici: “Non sono pronta a farli entrare nella mia vita”. Ci vorrà del tempo per abituarsi all’idea.

Serena Rutelli, da poco terminato il GF16, ha già cambiato idea sui suoi fratelli biologici. Un argomento complicato che l’ha resa più volte protagonista, non solo sotto le luci delle telecamere. L’abbandono della famiglia d’origine ha creato scompiglio nella vita di Serena ce, nel corso dell’ultimo periodo aveva più volte rivelato di voler avere contatti con i suoi fratelli biologici. Una possibilità che non ha fatto in tempo a diventare concreta. Oggi l’ex gieffina si è detta nuovamente contraria e ha deciso per il momento di tornare alla sua vita di sempre, senza tornare a guardarsi indietro e a scovare parentesi del passato.

Serena Rutelli, il messaggio sui fratello biologici spiazza tutti

L’ex concorrente del GF ha rilasciato dichiarazioni al settimanale Gente all’interno della quali non si è detta pronta a fare entrare nella sua vita i suoi fratelli. In queste lunga e toccante intervista, l’estetista romana spiega esattamente il suo stato d’animo. Sottolineando, tra l’altro, il rapporto che ha con Monica. Le due ragazze, infatti, lavorano insieme. A differenza, invece, di quelli conosciuto all’interno della casa del Grande Fratello. Ed è proprio per questo motivo, quindi, che forse Serena non si sente ancora pronta ad ‘accettarli’ nella sua vita. Una spiegazione più che plausibile che per ora spegne i riflettori e lascia Serena libera di pensare ad altro. “Forse ho imparato a gestire le mie insicurezze, le mie paure”, ripete la giovane Rutelli, ribadendo che l’entrata nella casa ha fatto in modo che diventasse una persona diversa. Un’analista nel corso degli ultimi 20 anni ha dovuto seguirla passo passo, ma una volta varcata la porta rossa Serena ha trovato un nuovo equilibrio.

