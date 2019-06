Stasera in tv rivedremo a La Sai L’Ultima Valentina Persia. Scopriamo insieme di più sulla sua vita e carriera.

Ritorna stasera in tv La Sai L’ultima, che non vedevamo in tv dal 2008. Quest’edizione sarà condotta da Ezio Greggio e vedremo alcuni volti dello storico programma, come Valentina Persia. La comica romana proprio a La sai l’ultima nel 1994 ha fatto il suo debutto televisivo. In seguito a questa partecipazione, che le ha aperto le porte nel mondo dello spettacolo, l’abbiamo vista in molti altri programmi come ospite fissa, come Sotto a chi tocca, condotta sempre da Pippo Franco e Ci vediamo su Rai 1, condotto da Paolo Limiti. Dopo aver partecipato a tutte le edizioni di La sai l’ultima, Valentina ha condotto con Natalia Estrada e Pippo Franco lo spin-off La sai l’ultimissima nel 2003. Di recente abbiamo visto Valentina Persia in gara A caduta libera, il programma di Gerry Scotti con le botole di Canale 5 che sta portando cifre a cinque zeri a Nicolò Scalfi, dove la comica insieme ad altri personaggi dello spettacolo ha gareggiato la domenica per beneficenza. Valentina Persia ha anche partecipato a film come Teste di cocco e Buona giornata e in serie tv come Caterina e le sue figlie 2 e 3.

Potrebbero interessarti anche:

Valentina Persia: età e vita privata

La Persia è nata il primo ottobre 1971. Nel 2015 è diventata madre di Carlotta e Lorenzo e proprio in seguito alla nascita dei suoi due gemelli, che ha dovuto affrontare da sola, ha raccontato al settimanale Spy di essere stata afflitta, come altre neo-mamme, dalla depressione post partum. Dato che è una malattia scoperta solo in tempi relativamente recenti non sappiamo quanto essere una madre single abbia influito o semplicemente se la depressione post partum sia una questione puramente ormonale che possa quindi colpire chiunque in qualunque situazione. In ogni modo Valentina, che sulla risata ha costruito una carriera, ha raccontato una così diversa parte di se, è fortunatamente riuscita con molto coraggio ad uscire da questa situazione. Le piacerebbe condurre in futuro un programma diverso da quelli a cui ha partecipato dove si affronta questo tema per aiutare le donne che ne soffrono: infatti questa malattia è ancora stigmatizzata e molte donne hanno vergogna a chiedere aiuto. Intanto la vedremo questa sera nel ruolo di jolly, cioè potrà aiutare uno dei concorrenti raccontando un proprio cavallo di battaglia.

Per restare aggiornato su La Sai L’Ultima CLICCA QUI!

T.F.