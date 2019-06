Alessia Macari sotto accusa: la dura risposta della showgirl

Alessia Macari sotto accusa su Instagram: la dura risposta della showgirl ha spiazzato tutti.

L’ex gieffina è in viaggio di nozze dopo il meraviglioso matrimonio con Oliver Kragl. Il suo profilo Instagram conta 1 milione di followers ed i suoi scatti hanno sempre raggiunto migliaia e migliaia di like e commenti. I personaggi pubblici sanno che, esponendosi così tanto sui social, qualche volta devono avere a che fare anche con gli haters. Questa volta è capitato anche alla famosa “ciociara” che però non ha saputo mantenere la calma ed ha risposto duramente ad un offesa.

Alessia Macari ed Oliver Kragl stanno facendo una meravigliosa esperienza alle Maldive: tramite il profilo social dell’ex gieffina si possono ammirare panorami e scenari bellissimi e suggestivi che offre il posto. Uno scatto pubblicato, con didascalia, ha fatto scatenare qualche haters che subito l’ha attaccata.

“Oggi io e mio marito siamo andati a visitare un’isola delle Maldive. Era un altro mondo. non come le tipiche foto che vedete delle Maldive. siamo così fortunati . Dobbiamo essere gentili e ringraziare dio ogni giorno per le vite che abbiamo. Ci lamentiamo di cose stupide ma oggi abbiamo visto in prima persona cosa vuol dire avere una vita dura”: questo è quanto scritto da Alessia come didascalia ad uno scatto in cui è mano nella mano con il suo uomo, circondati da palazzi decadenti. Un utente si è infuriato perchè ha notato la borsa griffata che ha indosso la Macari.

La ciociara non ha saputo mantenere la calma ed ha minacciato l’hater: “Adesso hai rotto, ho fatto screenshot. Ora te la vedi con il mio avvocato quando ricevi la denuncia“, è stata la risposta piuttosto dura della showgirl.

