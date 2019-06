Uomini e Donne, Angela Nasti si confessa su Instagram e li lascia andare a un lungo sfogo: non è un periodo facile per lei. Ecco cosa ha detto nelle sue stories.

Non è certo un periodo tranquillissimo questo per Angela Nasti. La bella napoletana è finita in un vortice di critiche dopo la prematura fine della sua relazione con Alessio Campoli, il corteggiatore romano conosciuto a Uomini e Donne. Per molti, dietro la rottura della coppia c’è una scelta strategica di Angela, che avrebbe ‘finto interesse’ per Alessio solo per scopi mediatici. C’è chi ha addirittura parlato di un terzo incomodo, col quale l’ex tronista si starebbe già frequentando. Quel che è certo è che Angela non sta affrontando un periodo semplicissimo, e nelle sue ultime Instagram Stories si è lasciata andare a un lungo sfogo.

Uomini e Donne, Angela Nasti e lo sfogo nelle stories: “Me ne frego delle cattiverie”

Angela Nasti è ‘nella tormenta’. Lo ha scritto lei, qualche ora fa, rispondendo a una domanda di un follower nelle sue Instagarm Stories. Non è un periodo facile per la sorella di Chiara Nasti: dopo Uomini e Donne, gran parte del pubblico si è schierata contro di lei, vedendola come la causa della fine del rapporto con Alessio. Ecco come la Nasti sta affrontando questo periodo:

La napoletana ammette che non è facile lasciarsi scivolare addosso le cattiverie delle persone, ma ha adottato la filosofia del ‘me ne frego’. Effettivamente, le critiche nei confronti di Angela, negli ultimi giorni, sono davvero molte. Molti fan hanno letteralmente cambiato idea riguardo la tronista, a tal punto che i suoi followers su Instagram stanno diminuendo a vista d’occhio. Da quasi 820 mila, oggi il profilo di Angela conta 793 mila followers. Nonostante ciò, sono in molti a prendere le difese della tronista napoletana, come la sua ‘collega di trono’ Giulia Cavaglia, che trova ingiusto l’accanimento contro la Nasti. E voi, che idea vi siete fatti sulla vicenda?

