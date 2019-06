Come sono stati gli ascolti tv di Venerdì 21 Giugno? Ezio Greggio sarà riuscito a conquistare il pubblico con La Sai l’Ultima? Ecco i dettagli.

Ieri sera, venerdì 21 Giugno, sono andati in onda dei programmi televisivi davvero incredibili. Non soltanto su Rai Uno è stata trasmessa La Traviata, opera teatrale in onore di Franco Zeffirelli, il regista toscano morto alcuni giorni fa, ma su Canale 5 è andata in onda la prima puntata de La Sai L’Ultima? – Digital Edition con Ezio Greggio. Lo show, ritornato in prima serata dopo diversi anni, ha presentato una formula completamente diversa da quella solita. E non solo. Ovviamente, anche gli altri programmi andati in onda in prima serata, sono stati altrettanto imperdibili ed incredibili. Ebbene. Quale di esso, quindi, sarà riuscito ad aggiudicarsi la ‘vittoria televisiva’? Scopriamo nel minimo dettaglio tutti i dati auditel.

Potrebbe interessarti anche:

Ascolti Tv venerdì 21 Giugno: tutti i dati auditel dei programmi di ieri sera

Prima di passare in rassegna tutti i dati auditel dei singoli programmi andati in onda ieri sera, è opportuno ricordare cosa ci offerto la serata televisiva di Venerdì 21 Giugno. Come dicevamo precedentemente quindi, su Rai Uno è andata in onda La Traviata. Su Rai Due, il match Under 21 tra Francia e Croazia. Ed, infine, su Rai Tre, il documentario La Grande Storia. Altrettanto imperdibili ed interessanti, però, i programmi Mediaset. Su Rete Quattro, infatti, è andato in onda Changeling. Su Canale 5, invece, la prima puntata del nuovo show di Ezio Greggio, La Sai l’Ultima?. Ed, infine, su Italia Uno, è stato trasmesso il film Battleship. Insomma, vi avevamo anticipato che è stata una serata davvero formidabile. Ebbene. Chi avrà vinto, quindi, la serata? Scopriamo nel minimo dettaglio tutti i dati auditel. I canali Rai hanno rispettivamente totalizzato: 12,5%, 6,4% e 4,8%. Mentre, i canali Mediaset hanno rispettivamente conquistato: 5,4%, 21,1% e 6,1%. Da come si può vedere, quindi, la formula inedita dello show di Canale 5 si è dimostrata davvero imbattibile.

Per ulteriori news su tutti i dati auditel –> clicca qui