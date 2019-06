View this post on Instagram

Brindo con voi l'uscita in radio de #lamiabocca oggi 21.06.19 Grazie a tutti per il sostegno e per quello che fate per me e per la mia musica. Vi voglio davvero tanto bene. Continuate ad andare al link in bio. ❤️ Foto del mio @stefanocorti85 che ci teneva a inquadrare i miei piedini. Vi riporto il comunicato stampa qui sotto. . La mia bocca è una canzone scritta con Antonio Marcucci, chitarrista e co-produttore dei Tiromancino, e mixato da Alessio Asilo – Volevamo qualcosa di fresco e sognante che potesse cercare di tracciare un sound e un ritmo diversi per i tormentoni estivi. Per questo motivo abbiamo dato un tocco retrò a questo brano, cercando di cogliere le grandi melodie degli anni ‘60 senza rinunciare, però, a inserire nell' arrangiamento sonorità contemporanee. Un mix tra classico e moderno. Il testo è autobiografico e parla di uomini indecisi che hanno dimenticato l'arte del corteggiamento e che, dando tutto per scontato, non faranno mai breccia nei nostri cuori.