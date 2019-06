Chi è Mattia Birro Temptation Island 2019: carriera e profilo Instagram del bel tentatore veneto, che nella vita è un funzionario commerciale.

Manca sempre meno, ormai, all’inizio della nuova stagione di Temptation Island. Mentre le sei coppie protagoniste del reality di Canale 5 sono già note al pubblico, pian piano stanno venendo fuori i nomi dei 26 single, tra donne e uomini, che cercheranno di mettere in crisi i fidanzati nei villaggi. Proviamo a conoscere insieme uno di loro: si tratta del veneto Mattia Birro.

Mattia Birro Temptation Island: chi è il bel tentatore veneto

Mattia Birro è uno dei single che entreranno nel villaggio delle fidanzate di Temptation island con lo scopo di tentarle e farle riflettere sul rapporto con i propri partner. Veneziano di nascita, Mattia vive in provincia di Padova, per la precisione a Este, e lavora come funzionario commerciale per un’azienda di prodotti per la cosmetica. Il profilo Instagram di Mattia non dà molte informazioni sulla sua vita privata, tanto che non conosciamo la sua età precisa. Quello che è evidente è il suo grande successo con le donne e soprattutto la sua grande sensualità. Molte delle immagini che pubblica, infatti, sono spiccatamente di stampo erotico, così come i post, che spesso contengono frasi e massime sulle donne e sull’amore.

Appassionato anche del lavoro di barman, come si può evincere dalle foto, e pieno di amici e amiche con cui ama trascorrere il tempo libero, Mattia è anche un gran bel ragazzo. Fisico scolpito, con tanto di piercing sul petto, barba incolta, capelli lunghi castani e occhi azzurri, Mattia non passa certo inosservato e la sua bellezza ricorda un po’ quella di Raz Degan. Impossibile non farsi ammaliare dallo sguardo del bel tentatore, che a giudicare dal profilo Instagram semba amare molto gli animali, tanto da aver scelto di seguire un’alimentazione vegana. Insomma, bello, in carriera e attento al proprio corpo, Mattia può sicuramente essere uno dei candidati a far girare la testa alle fidanzate di Temptation Island.

