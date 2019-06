Chiellini papà bis, è nata la piccola Olivia. Una nuova emozione per il capitano bianconero e la sua Cristina è arrivato il fiocco rosa

Fiocco rosa in casa Chiellini. E’ nata da pochi giorni la seconda figlia del capitano bianconero. Una giornata di festa per papà Giorgio e mamma Cristina, che hanno accolto Olivia pieni di gioia. La Juventus ne ha dato notizia con un post su instagram, facendo gli auguri alla coppia di genitori bis. Il difensore bianconero, dopo il meritato riposo post campionato, potrà tornare in sesto più in forma ed entusiasta di prima. Oltre alla lieta notizia che tornerà a riempire la sua vita di gioia, Chiellini si prepara a costruire qualcosa di nuovo col neo allenatore Maurizio Sarri, ufficialmente sulla panchina della Juve da meno di una settimana. Sarà una stagione piena di novità per Chiellini, come quella della gioia vissuta nel ridiventare papà.

Potrebbe interessarti anche:

Giorgio Chiellini è di nuovo papà. Il benvenuto alla piccola Olivia

Giorgio Chiellini è papà bis, Olivia il nome della secondogenita appena nata. Giorgio e Carolina Bonistalli, sposati dal 2014, sono diventati genitori per la prima volta nel 2015 con l’arrivo della primogenita Nina. Quattro anni dopo, hanno potuto rivivere la gioia più grande della vita e l’emozione indescrivibile di vedere la famiglia allargarsi. Sarà un’estate magica per il capitano e difensore bianconero, pronto a far conoscere ai tifosi e ai curiosi la nuova arrivata in famiglia. Un’estate piena d’amore, quello che serviva per ricaricare le pile in vista di una stagione tuta nuova. E mentre Nina ha già più volte presenziato in occasioni di gare e premiazioni della Juve, bisognerà attendere ancora un po’ per poter vedere Olivia in campo tra le braccia di papà Giorgio.

Per rimanere aggiornato su tutte le ultime news CLICCA QUI