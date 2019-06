Dove è finito Cristian Galella, l’ex tronista di Uomini e Donne sposato con Tara Gabrieletto?

Probabilmente tutti ve lo ricorderete, Cristian Galella, moro, carattere molto introverso, occhi penetranti e una difficoltà pazzesca ad aprirsi. Tutto questo fino a quando nella sua vita non è entrata Tara, conosciuta proprio da Cristian mentre era sul trono a Uomini e Donne. I due sono stati senza dubbio una delle coppie più amate del programma e anche Maria De Filippi e Barbara D’Urso li invitavano spesso nelle trasmissioni per fare da opinionisti. Ma ora non più, dove sono finiti? Che fine ha fatto Cristian Galella.

Dove sono finiti Cristian Galella e Tara Gabrieletto?

Cristian Galella nel 2016 si è sposato con la sua metà, Tara Gabrieletto. I due sembrano essere molto innamorati e felici anche se sembra che nella loro vita ancora manchi qualcosa, anzi qualcuno… un figlio. Diverso tempo fa Tara si era chiusa a tal proposito non dichiarando nulla, ma la domanda che tutti si fanno è dove è finito Cristian Galella. L’ex tronista era stato per un po’ nell’occhio del ciclone quando in molti lo avevano accusato di aver tradito la moglie Tara. Lui e lei avevano sempre negato tutto, ma certe verità, o menzogne, sono difficili da gestire. Così, pare che Galella e Tara abbiano deciso di cambiare vita. Pare infatti che da diversi anni ormai i due vivano a Roma e che qui abbiano deciso di aprire alcune attività commerciali insieme a dei soci romani. Non sappiamo però precisamente di cosa si tratti e nel web, anche cercando accuratamente, le notizie scarseggiano. Sicuramente sarà dura rivederli in televisione perché Tara, pare, abbia fatto uno sgarro alla padrona di casa Maria De Filippi cercando di veicolare la scelta di un altro tronista che partecipava al programma, verità o complotto non è dato saperlo, ma fatto sta che in tv Cristian Galella non si è più fatto vedere.

