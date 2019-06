La giovane toscana Eleonora Rocchini pubblica una romantica foto con il suo fidanzato Oscar, ma tutti notano un ‘particolare’ davvero pazzesco.

La coppia di Uomini e Donne, Eleonora Rocchini ed Oscar Branzani è una di quelle che sono rimaste impresse nei ricordi dei sostenitori del programma. Con la sua spontaneità, ilarità e simpatia, infatti, la giovane toscana ha conquistato, sin dal primo momento, le simpatie di tutti. E, soprattutto, quelle di Oscar. Tanto che, dopo più 3 anni, la coppia è ancora insieme. Ed appare sui social più innamorata ed affiatata che mai. Tuttavia, però, nelle ultime ore è accaduto qualcosa davvero di insolito ai due ‘piccioncini’. Ovvero? Ve lo spieghiamo immediatamente.

Potrebbe interessarti anche:

Eleonora Rocchini con Oscar su Instagram, ma tutti notano quel dettaglio

Ultimamente, Eleonora Rocchini è al centro di numerose polemiche Instagram. L’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, infatti, è a Mykonos con il suo fidanzato Oscar Branzani ed alcuni amici e non perde occasione di pubblicare incantevoli scatti fotografici. Che, come dicevamo precedentemente, hanno sollevato numerose polemiche social. C’è chi, in una foto di Eleonora, vede una posa ‘volgare’ e non perde occasione di dirlo apertamente. Oppure chi, addirittura, crede che la giovane toscana faccia troppo uso di Photoshop. Insomma, critiche davvero assurde. Che, con il passare dei giorni, non si sono affatto affievolite. Anzi. Poche ore fa, infatti, la bella Rocchini ha condiviso una romantica foto con il suo Oscar. Da come si può vedere dallo scatto che, ovviamente, vi abbiamo riproposto in alto, la giovane coppia è abbracciata a guardare il tramonto. Insomma, un bel quadretto. Peccato che, però, alcuni dei commenti dei suoi ‘haters’ rovinano decisamente l’atmosfera. Per alcuni di loro, infatti, è praticamente impossibile non notare un particolare davvero pazzesco:

Da come si può leggere quindi, secondo alcuni followers la giovane toscana avrebbe ‘modificato’ il naso ‘particolare’ di Oscar. Sarà vero?

Per ulteriori news su Eleonora Rocchini –> clicca qui