Per la bella conduttrice de La Prova del Cuoco Elisa Isoardi è arrivata un’ottima notizia: impossibile per lei nascondere la felicità.

È terminato soltanto da poche settimane La Prova del Cuoco, eppure Elisa Isoardi è alla continua ricerca di novità per la nuova edizione. Nonostante, infatti, il cooking show, dopo l’addio di Antonella Clerici, non sia partito alla grande, con il passare del tempo è riuscito a conquistare tantissimi telespettatori. Merito, ovviamente, anche della bella conduttrice. Che, con la sua semplicità e bravura, è saputa farsi spazio e dimostrare a tutti il suo talento. Come dicevamo quindi, lo show di Rai Uno è terminato da un paio di settimane. Eppure, pochissime ore fa è arrivata una notizia davvero fantastica. Che ha reso davvero felice la sua conduttrice. Ecco di cosa parliamo.

Elisa Isoardi, ottima notizia per La Prova del Cuoco: ecco di cosa parliamo

Mentre Elisa Isoardi è pronta ad una nuova e spumeggiante edizione de La Prova del Cuoco, la seconda sotto la sua conduzione, poche ore fa è arrivata una fantastica notizia per il cooking show di Rai Uno. Da come testimoniato in alcune foto apparse sul profilo ufficiale Instagram della conduttrice, La Prova del Cuoco ha ricevuto un valoroso premio dal MOIGE. Ma cos’è esattamente? È un’associazione che, in ambito educativo e sociale, è impegnata alla protezione dei minori. Ne abbiamo già sentito parlare in precedenza con Francesca De André. Adesso, invece, è proprio quest’associazione a ‘promuovere’ il famoso cooking show di Rai Uno condotto dalla bella ed unica Elisa Isoardi. Da come si può leggere quindi, dalla didascalia utilizzata sotto la foto dell’ex fidanzata di Matteo Salvini, l’associazione avrebbe premiato il programma per aver trattato in modo giusto una tematica davvero importante ai giorni nostri, ovvero l’alimentazione. Inutile parlare, quindi, della contentezza della Isoardi. In pochissimo tempo, la conduttrice si è tolta un bel po’ di sassolini dalla scarpe, no?

