Emis Killa senza freni: bufera infinita, ecco cos’è successo

Emis Killa senza freni: ha creato una bufera infinita sui social. Ecco cos’è successo.

Il famoso cantante sembra aver perso i freni inibitori sul suo profilo Twitter: tantissimi messaggi contro alcune caratteristiche delle donne hanno scatenato una vera e propria bufera. È un provocatore ed i suoi fan lo sanno bene: spesso riceve qualche accusa ma questa volta Emis Killa ha preso di mira l’universo femminile e le cose scritte non sono piaciute per niente. Gli utenti non hanno perdonato le idee troppo sessiste del cantante e le critiche ricevute sono davvero troppe. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo.

Bersaglio del giorno di Emis Killa sono le donne. Tramite il suo profilo Twitter ha scatenato una bufera mediatica con una serie di tweet in cui, senza freni, esprime pensieri definiti da molti “sessisti”.

“A una donna non dovrebbero mai puzzare le ascelle. Neanche se fa la maratona di New York. Che incubo“: è stato questo il primo tweet che ha fatto infuriare il web. Gli utenti che lo seguono sottolineano che tutti gli esseri umani “sudano”, a prescindere se siano uomini o donne. Molti sono rammaricati nel leggere i pensieri del cantante che dimostrano poca sensibilità. Ma questo non è l’unico tweet che ha scatenato la polemica: “Uomini puzzoni fate schifo, donne baffute non parliamone nemmeno”, “Vi meritate un mondo di donne che scoreggiano a tavola come mio nonno a natale“. I fan sono sorpresi da quanto scritto da Emis Killa: molti pensano sia stata una mossa pubblicitaria per l’uscita del suo nuovo album.

Il cantante tramite il suo profilo Instagram si è poi difeso dicendo che le persone non dovrebbero mai prendere troppo sul serio quello che dice. Ha sottolineato il suo essere “provocatore” e che la sua non è stata una mossa per visibilità.

