Federica Nargi si mostra in costume, ma piovono critiche per lei: ecco il motivo per cui la bellissima ex velina è stata accusata sui social.

Tra le veline more apparse negli anni sul bancone di Striscia la Notizia, lei è una delle più belle in assoluto. Parliamo di Federica Nargi, la sexy moglie del calciatore Alessandro Matri. Bella come il sole, l’ex velina è una delle donne più amate dagli italiani. Basta farsi un giro sul suo profilo di Instagram per accorgersene. Ma proprio da Instagram, qualche ora fa, in mezzo ai tanti complimenti è spuntata qualche critica davvero dura nei confronti della Nargi. Colpa dell’ultima foto che ha pubblicato sul suo profilo. Diamo un’occhiata insieme.

Federica Nargi, critiche per la foto in bikini: “Mostri sempre il sedere”

L’estate è finalmente arrivata. E con essa, le foto in costume delle vip, per la gioia dei fedelissimi followers. Ecco uno degli scatti che ha infiammato Instagram nelle ultime ore. La protagonista è proprio lei, Federica Nargi:

La bellissima mora si trova a Formentera, e la foto in questione è uno sponsor di un brand di costumi. Ma anche se l’immagine ha fatto il pieno di cuoricini e complimenti, c’è chi ha avuto qualcosa da ridire. Diamo un’occhiata ad alcuni commenti apparsi sotto il post, ai quali la bella Federica ha risposto senza esitazione:

C’è chi accusa l’ex velina di essere già in forma dopo la seconda gravidanza per via delle poche fatiche; e chi la critica per il troppo mostrarsi senza veli. In entrambi i casi, la Nargi decide di rispondere: la prima risposta molto criptica, mentre nella seconda si oppone all’accusa dell’utente. Le foto in costumi sexy, effettivamente, non mancano sul profilo della bella Federica, che però è spesso testimonial di brand di bikini. E poi, siamo davvero sicuri che ai suoi fan uomini dispiaccia così tanto vedere spesso il suo lato B? Noi abbiamo qualche dubbio!

