Gaetano Arena, durissimo sfogo su Instagram contro chi lo critica: ecco le parole pesanti dell’ex gieffino, che non lasciano spazio a interpretazioni.

Gaetano Arena è stato uno dei protagonisti del Grande Fratello 16. Bello e tenebroso, aveva fatto girare la testa a più di una ragazza all’interno della casa, ma la sua scelta era ricaduta sulla bella Erica Piamonte, con cui c’è stato un flirt durante il programma. La loro conoscenza si era subito interrotta per l’eliminazione di lui, ma i due si erano detti di voler ricominciare la loro storia fuori. Ora che il GF è finito, però, Erica ha dichiarato di aver capito che Gaetano non fa per lei e ha cominciato una relazione con Gianmarco Onestini, altro ex concorrente del reality. Gaetano, dal canto suo, continua la sua vita e in una storia su Instagram ha risposto alle critiche degli haters con un lungo sfogo.

Gaetano Arena, ecco il suo lungo sfogo su Instagram

Gaetano Arena non è certo uno che ha peli sulla lingua. Già nei giorni scorsi aveva parlato della storia tra Erica Piamonte e Gianmarco Onestini, utilizzando parole abbastanza pesanti. Qualche ora fa, l’ex gieffino ha pubblicato una storia su Instagram, nella quale si è lasciato andare a un lungo sfogo contro chi lo insulta sui social, ancora una volta in maniera diretta e poco aperta alle interpretazioni: ecco cosa ha scritto.

Gaetano ha prima ringraziato coloro che lo seguono mostrandogli il loro sostegno e affetto, per poi rivolgersi chiaramente a chi lo critica e insulta: ‘Amo leggere i messaggi di chi riversa la propria frustrazione e insoddisfazione sugli altri – ha scritto, aggiungendo che gli sembra incredibile che qualcuno possa avere una vita tanto vuota da perdere il tempo a giudicare quella degli altri. ‘Odi me o te stesso? Pensaci’, ha concluso Gaetano, rivolgendosi in maniera davvero pesante e dura a chi in questi mesi lo ha insultato e criticato.

