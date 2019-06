Grande Fratello, confessione hot di Gennaro: “Ecco cosa facevamo io e Francesca in Casa”, il napoletano racconta alcuni dettagli intimi della sua esperienza in tv.

Gennaro Lillio e Francesca De André sono ufficialmente una coppia. Dopo il burrascoso tira e molla all’interno della Casa del Grande Fratello, i due vivono felicemente la loro storia d’amore. E sui social, si mostrano più uniti che mai. Ospite della trasmissione di Turchese Baracchi di Radio Italia Anni ’60, Gennaro ha raccontato alcuni aneddoti sulla sua relazione con la De André. Oltre a difendersi dalle accuse di essere il suo “zerbino“, il bel napoletano ha svelato anche alcuni dettagli ‘hot‘ della sua esperienza in casa con Francesca. Siete curiosi di sapere cosa hanno combinato nella Casa più spiata d’Italia? Allora scopriamolo insieme.

Potrebbe interessarti anche:

Grande Fratello, confessione hot di Gennaro: “Io e Francesca lo abbiamo fatto 6 volte in Casa”

Gennaro Lillio è davvero innamorato della sua Francesca. “Lei non è come è apparsa al Grande Fratello”, ha rivelato il modello alla trasmissione radiofonica Turchesando. La storia tra il napoletano e la De André sembra procedere a gonfie vele fuori dalla Casa. Ma nelle ultime ore sono spuntate fuori dettagli hot sull’esperienza in Casa dei due piccioncini. Ebbene, pare che Gennaro e Francesca abbiano consumato ben sei volte sotto gli occhi indiscreti delle telecamere. A svelarlo, è stato proprio lui. Che ha ammesso di essere stato abbastanza in ansia in ‘quei momenti intimi’, non tanto per le telecamere, ma per i coinquilini che dormivano in camera con lui. Insomma, per chi pensava che Gennaro e Francesca si fossero ‘accoppiati’ per la prima volta solo fuori dalla Casa, si sbaglia di grosso. Il napoletano ammette che la D’Urso ha mandato in onda solo quello che si poteva vedere, evitando le scene più ‘bollenti’! Che dire, viva la sincerità!

Per tutte le ultime news sui protagonisti del Grande Fratello 16 CLICCA QUI