Dopo numerose voci di corridoio, adesso è praticamente ufficiale: Giulia De Lellis ed Andrea Iannone sono ufficialmente una coppia, ecco la prima foto.

Sono diverse settimane che circola la voce secondo cui Giulia De Lellis ed Andrea Iannone si stavano frequentando. A lanciare lo scoop fu proprio il settimanale Spy. Da quel momento, però, non ci fu alcuna smentita o conferma da parte dei diretti interessati. Se non un’Instagram stories della bella influencer romana, in cui diceva di essere a Barcellona in compagnia del pilota di MotoGp. Ma, ammettiamolo, non si era affatto sbilanciata riguardo ad una probabile ‘liason d’amore’. La conferma ufficiale, però, è arrivata ieri sera. Quando l’ex compagno di Belen Rodriguez ha pubblicato, sul suo profilo ufficiale di Instagram, una tenera foto con Giulia e la sua piccola nipotina Matilde.

Giulia De Lellis ed Andrea Iannone non si nascondono più: la prima foto di coppia

Sembrava ieri quando si diffuse la notizia di un possibile ricongiungimento tra Giulia De Lellis ed Andrea Damante. Invece, non è stato affatto così. Nonostante, infatti, i fan della coppia, nata all’interno degli studi televisivi di Uomini e Donne, sperassero in un loro ritorno, la bella influencer ha voluto stupire davvero tutti. Perché, in effetti, è proprio così. Stando a quanto riferito dal bel deejay veronese in una recente intervista, la coppia era ritornata insieme. Fino a quando, però, Giulia non ha preso la decisione di lasciarlo. Sarà ‘colpa’ di Iannone? Beh, questo ovviamente non lo sappiamo. La cosa certa è che, dopo numerose indiscrezioni e voci di corridoio, i due non si nascondono più. Come dicevamo precedentemente quindi, proprio ieri sera, il pilota di MotoGp ha voluto ‘ufficializzare’ la sua storia d’amore con Giulia pubblicando, sul suo profilo Instagram, una foto con lei abbracciato. E, come detto, non sono affatto soli. Bensì, sono dolcemente accompagnati dalla piccola nipotina di Giulia, Matilde. E, vi diremo di più, i due sembrano più affiatati ed uniti che mai. Tanto che Giulia, forse per imitare un po’ la voce della piccola, commenta amorevolmente, sorprendendo un po’ tutti.

Insomma, sembra proprio che la De Lellis ha ritrovato la felicità e serenità che ha sempre desiderato e sognato. Se son rose, fioriranno.

