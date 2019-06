View this post on Instagram

La faccia dice tutto. Ovvero attenti con i commenti…non fatemi arrabbiare come sempre😎🤣 Il costume è piccolo per voi? (per me no) Si vedono troppo le tette? ( le ho rifatte apposta) Ci sono troppe foto poco vestita? (siamo in estate ci sarà tempo per vestirsi) Ho troppi tatuaggi? (piacciono a me basta e avanza) Dicono di me che sono una donna previdente..che dite?😎 #ciaonotte🤪