Massimo Giletti in un’intervista a ‘Belve’ ha parlato di Barbara D’Urso e del suo genere di televisione: il commento del conduttore è tagliente e pesante.

Massimo Giletti è uno dei conduttori televisivi più seguiti e apprezzati in Italia. Dopo il grandissimo successo di ‘Non è l’Arena’, il suo programma in onda su La7, si era vociferato nei mesi scorsi di un ritorno in Rai per il conduttore, che però ha presto smentito la notizia, assicurando che il suo futuro è a La7. E a chi gli chiede un’opinione su alcuni colleghi, Massimo Giletti risponde senza peli sulla lingua: ecco cosa ha detto di Barbara D’urso e Fabio Fazio.

Massimo Giletti, parole al veleno contro Barbara D’Urso e Fabio Fazio

Che Massimo Giletti non nutra particolare stima professionale per Barbara D’Urso, non è certo un mistero. Il conduttore non perde mai occasione per mandare frecciatine alla collega, alludendo al genere di tv che la D’Urso porta avanti da anni e che lui trova evidentemente poco interessante e stimolante dal punto di vista dei contenuti. Intervistato nel programma ‘Belve’, Giletti ha ribadito il suo pensiero sulla conduttrice: ‘Io faccio fatica a guardare l’esaltazione e la morbosità sul nulla’ – ha dichiarato, aggiugendo che rispetta la D’Urso per i grandi numeri che raggiunge in termini di ascolto, ma non apprezza il genere di tv che fa.

Poi, alla domanda su un suo eventuale approdo a Mediaset fortemente ostacolato proprio da Barbara, ha risposto che sono voci che girano, sulle quali non ha mai avuto spiegazioni: ‘Certo, se un numero 1 come Piersilvio Berlusconi si fa dettare i temi da Barbara D’Urso, è davvero triste’. Giletti ha aggiunto che un suo eventuale spostamento a Mediaset, non avrebbe certo disturbato i vari Mark Caltagirone: ‘Io faccio un’altra tv’, ha concluso. Nel corso dell’intervista, Giletti ha pesantemente attaccato anche Fabio Fazio, definendo inaccettabili i guadagni che il conduttore arriva a ottenere in una televisione pubblica. ‘Sono basito – ha dichiarato – una tv pubblica dovrebbe avere dei tetti massimi di ingaggio’.

