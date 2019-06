Meteo settimana 24-30 giugno, continua l’instabilità delle temperature, soprattutto nei primi giorni della settimana: l’estate stenta decisamente a decollare.

Dopo una settimana instabile dal punto di vista meteorologico, con punte di caldo africano alternate a giornate fresche e temporali dal Nord al Sud Italia, i prossimi 7 giorni registreranno alcuni cambiamenti, ma non abbastanza da poter dire che l’estate è davvero cominciata. Dopo un mese di maggio particolarmente piovoso e fresco, anche giugno, infatti, continua a non regalare quello che di solito ci si aspetta dai mesi caldi dell’anno: ma vediamo con quali temperature si concluderà questo primo mese d’estate.

Meteo settimana 24-30 giugno: tempo ancora instabile, ecco cosa accadrà

La prossima settimana, conclusiva di un mese di giugno piuttosto instabile dal punto di vista meteorologico, si manterrà sullo stesso trend di tutto il mese. L’Italia si troverà al centro di due forti pressioni, quella africana e quella delle Azzorre, con una conseguente spaccatura della penisola. Le regioni più colpite da temporali e temperature al di sotto della media saranno quelle del Sud, in particolare lato Adriatico, e la zona dell’Appenino con le regioni a Nord-Est. Si prevedono comunque anche giornate più calde e tipicamente estive, in particolare nella seconda parte della settimana.

Più si andrà verso domenica 30 giugno, infatti, più l’anticiclone proveniente da Ovest prenderà ‘possesso’ dell’Italia, riportando le temperature ai livelli tipici di questi periodi, in particolare al Sud. Non mancheranno, però, temporali e grandinate, anche se più sporadici rispetto ai primi giorni della settimana e concentrati solo in alcune ore del giorno. La seconda parte della settimana riporterà dunque il caldo, ma solo a partire dal 29 giugno, è prevista una forte fiammata africana che potrebbe dare davvero inizio all’estate, portando le temperature dei primi giorni di luglio anche sui 40 gradi. Non si escludono, però, anche per le settimane successive, delle improvvise inversioni di rotta per il clima, che continua ad essere imprevedibile e altalenante, quest’anno come non mai.

